Son dakika haber: Kayseri'de 450 polisin katılımı ile 'Erciyes-4 Huzur Güven Uygulaması' yapıldı- Metruk evler didik didik arandı, 5 bin 672 kişi sorgulandı
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Son dakika haber: Kayseri'de 450 polisin katılımı ile 'Erciyes-4 Huzur Güven Uygulaması' yapıldı- Metruk evler didik didik arandı, 5 bin 672 kişi sorgulandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Kayseri'de 450 polisin katılımı ile 'Erciyes-4 Huzur Güven Uygulaması' yapıldı -Metruk evler didik didik arandı, 5 bin 672 kişi sorgulandı Kayseri'de 450 polisin katılımı ile gerçekleştirilen Erciyes-4 Huzur Güven Uygulamasında metruk evler ve parklar didik didik aranırken, 5 bin 672...

Kayseri'de 450 polisin katılımı ile 'Erciyes-4 Huzur Güven Uygulaması' yapıldı

-Metruk evler didik didik arandı, 5 bin 672 kişi sorgulandı

KAYSERİ - Kayseri'de 450 polisin katılımı ile gerçekleştirilen Erciyes-4 Huzur Güven Uygulamasında metruk evler ve parklar didik didik aranırken, 5 bin 672 kişi sorgulandı, aranan 21 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde Erciyes-4 Huzur Güven Uygulaması yapıldı. 41 bölgede 450 personelin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada, 5 bin 672 şahıs sorgulandı, 21 aranan şahıs yakalandı, 2 şahsa Covid-19 karantinasını ihlalden 6 bin 504 TL idari para cezası kesildi, 51 park ve bahçe kontrol edildi, 105 metruk bina kontrol edildi ve bin 952 araç sorgulandı.

Ayrıca, 1 Adet çenç oto, 1 adet motor ve şase numarası silinmiş motosiklet ele geçirilirken, 16 araca trafik yönünden 10 bin 594 TL para cezası uygulandı. Uygulamada, çalıntı olduğu değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 12 bin TL değerinde olan 1 adet laptop, profesyonel tip fotoğraf makinesi, 4 adet kamera gözü, teleskop, çim biçme makinesi, 3 adet matkap, sahte para tespit cihazı, kamera, tripot, terazi gibi elektronik malzeme ele geçirildi.

Son dakika haber: Kayseri'de 450 polisin katılımı ile 'Erciyes-4 Huzur Güven Uygulaması' yapıldı- Metruk evler didik didik arandı, 5 bin 672 kişi sorgulandı
Son dakika haber: Kayseri'de 450 polisin katılımı ile 'Erciyes-4 Huzur Güven Uygulaması' yapıldı- Metruk evler didik didik arandı, 5 bin 672 kişi sorgulandı
Son dakika haber: Kayseri'de 450 polisin katılımı ile 'Erciyes-4 Huzur Güven Uygulaması' yapıldı- Metruk evler didik didik arandı, 5 bin 672 kişi sorgulandı
Son dakika haber: Kayseri'de 450 polisin katılımı ile 'Erciyes-4 Huzur Güven Uygulaması' yapıldı- Metruk evler didik didik arandı, 5 bin 672 kişi sorgulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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Son dakika haber: Kayseri'de 450 polisin katılımı ile 'Erciyes-4 Huzur Güven Uygulaması' yapıldı- Metruk evler didik didik arandı, 5 bin 672 kişi sorgulandı - Haberler
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