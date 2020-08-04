Kayseri'de 41 bin 18 adet kurban kesildi
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Kayseri'de 41 bin 18 adet kurban kesildi

Kayseri'de Kurban Bayramı'nda 16 bin 889 adet büyükbaş, 24 bin 129 adet küçükbaş hayvan olmak üzere 41 bin 18 adet kurban kesildi.

Kayseri'de 41 bin 18 adet kurban kesildi
04.08.2020 17:25 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:34

Kayseri'de Kurban Bayramı'nda 16 bin 889 adet büyükbaş, 24 bin 129 adet küçükbaş hayvan olmak üzere 41 bin 18 adet kurban kesildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında; pazara gelen hayvanların belgelerinin kontrolü, ekonomik kayıpların yaşanmaması ve hayvancılığımızın sürdürülebilir olması için dişi hayvanlarda ultrasonografi ile gebelik kontrolü, hastalıkların bulaşma ve yayılması engellemek için dezenfeksiyon çalışması ile hayvanların sağlık kontrolleri yapıldı. Ayrıca, HAYSAG uygulaması ile hayvanların durumlarının sorgulanması ve yol kontrolleri ile de hayvan refahına uygun hayvan nakillerinin yapılması da sağlandı. Kurban Bayramı öncesinde satış yapılması amacıyla; il dışına 593 adet büyükbaş, 3 bin 342 adet küçükbaş sevk edilirken, Kayseri'ye ise 57 adet büyükbaş, bin 32 küçükbaş hayvanın sevk işlemi yapıldı. Kurban Bayramı süresince; İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından tespit edilen kesim yerlerinde görevlendirilen 120 adet veteriner hekimler ile hayvan refahına uygun kesim yapılması, kesim öncesi ve kesim sonrası muayenelerinin yapılarak, halkımızın sağlıklı gıda tüketmesi de sağlandı.

Kayseri genelinde Kurban Bayramında; 3 bin 735 adet büyükbaş ile bin 7 adet küçükbaş mezbahalarda, bin 207 adet büyükbaş ile bin 12 adet küçükbaş geçici kurban kesim yerlerinde, 11 bin 947 adet büyükbaş ile 22 bin 110 adet küçükbaş köylerde ve ev bahçelerinde olmak üzere, 16 bin 889 adet büyükbaş ile 24 bin 129 adet küçükbaş, toplam da 41 bin 18 adet kurban kesildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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