Kayseri'de 40 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu Kayseri'de ailesiyle yaşayan 40 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Kayseri'de ailesiyle yaşayan 40 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesinde ikamet eden M.K.E'yi (40) ailesinden bir kişi uyandırmak istedi. M.K.E'nin hareketsiz yattığını fark eden ailesi durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.K.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

M.K.E'nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Kaynak: AA