Kayseri'de 40 noktada sürücüler denetlendi
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Kayseri'de 40 noktada sürücüler denetlendi

14.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:01
Kayseri'de 40 noktada sürücüler denetlendi

KAYSERİ'de polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 40 noktada kontrol noktası oluşturarak, sürücüleri denetledi.

KAYSERİ'de polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 40 noktada kontrol noktası oluşturarak, sürücüleri denetledi.

'Yüksek riskli' iller arasında yer olan Kayseri'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, kent merkezinde oluşturduğu 40 kontrol noktasında sürücüleri durdurarak, belgelerini kontrol etti. Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı. Öte yandan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kentte vaka sayılarının arttığını belirterek, "Bu konuda elimizdeki en etkili yöntem tedbirlere uymaktır. Gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmemek,  dost ve akraba ziyaretlerine bir süre ara vermek, temizlik-maske-mesafe kurallarına uymak, bu mücadelede hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi. Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabah 05.00'te sona erecek.


Kayseri'de 40 noktada sürücüler denetlendi
Kayseri'de 40 noktada sürücüler denetlendi
Kayseri'de 40 noktada sürücüler denetlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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