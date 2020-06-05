Kayseri'de 40 ev, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir mahalledeki 40 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
05.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:51
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir mahalledeki 40 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
Yeşilköy Mahallesi'nde oturan bir gencin, iş başvurusu için sağlık raporu almak amacıyla Kayseri Şehir Hastanesine gitmesi üzerine yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, tedavi altına alınan gencin yaşadığı mahalledeki müstakil 40 evde de karantina uygulanmasına karar verdi.
Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını, Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.
Kaynak: AA