Kayseri'de 40 ev, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir mahalledeki 40 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir mahalledeki 40 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Yeşilköy Mahallesi'nde oturan bir gencin, iş başvurusu için sağlık raporu almak amacıyla Kayseri Şehir Hastanesine gitmesi üzerine yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, tedavi altına alınan gencin yaşadığı mahalledeki müstakil 40 evde de karantina uygulanmasına karar verdi.

Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını, Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.

Kaynak: AA