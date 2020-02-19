Kayseri'de 4 kişiyi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 zanlı...
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Kayseri'de 4 kişiyi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 zanlı...

Kayseri'de 4 kişilik aileyi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla biri yabancı uyruklu iki zanlı tutuklandı.

19.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:54
Kayseri'de 4 kişiyi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 zanlı...

'de 4 kişilik aileyi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla biri yabancı uyruklu iki zanlı tutuklandı.

İl Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, , baba ve 2 çocuklarının sahte kimlik ve belgelerle hava yoluyla yurt dışına çıkarılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda aile ile bu kişileri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddia edilen Selçuk Ö. ve Bulgaristan uyruklu kadın Polina K, Erkilet Havalimanı'nda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aile üyeleri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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