Kayseri'de 4 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
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Kayseri'de 4 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

21.02.2021 23:35 | Son Güncelleme: 21.02.2021 23:38
Kayseri'de 4 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si yabancı uyruklu 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si yabancı uyruklu 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Argıncık Mahallesi 211. Sokak'ta ikamet eden Nurten ve Eyüp Dursun ile Fatih Şah ve Hatice İbrahimova, sobadan sızan gazdan zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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