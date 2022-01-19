Kayseri'de 4 ilçede daha eğitime 1 gün ara verildi - Haberler
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Kayseri'de 4 ilçede daha eğitime 1 gün ara verildi

Kayseri'de 4 ilçede daha eğitime 1 gün ara verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kayseri'de şiddetli kar yağışı ve soğuk hava nedeni ile 4 ilçede daha 20 Ocak Perşembe günü okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

YAHYALI, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de şiddetli kar yağışı ve soğuk hava nedeni ile 4 ilçede daha 20 Ocak Perşembe günü okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'de etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından Develi ve Yahyalı ilçeleri ile birlikte Bünyan, Sarız ve Pınarbaşı ve Felahiye ilçelerinde de 20 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kayseri, Yahyalı, Ocak, kar, Yerel, Haber

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