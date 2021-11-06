Kayseri'de 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan hırsızlık şüphelilerinden 4'ü daha tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda, camiden ve evlerden hırsızlık yapılmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan D.B. ve B.A. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden G.K, P.Ş, G.I. ve S.Ş.I. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gözaltına alınan zanlılardan A.A. da dün nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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