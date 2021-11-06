Kayseri'de 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan hırsızlık şüphelilerinden 4'ü daha tutuklandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan hırsızlık şüphelilerinden 4'ü daha tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda, camiden ve evlerden hırsızlık yapılmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan D.B. ve B.A. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Şüphelilerden G.K, P.Ş, G.I. ve S.Ş.I. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Gözaltına alınan zanlılardan A.A. da dün nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet