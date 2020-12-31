Kayseri'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasındaki emniyet tedbirleri üst düzeyde olacak
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Kayseri'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasındaki emniyet tedbirleri üst düzeyde olacak

31.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:40
Kayseri'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasındaki emniyet tedbirleri üst düzeyde olacak

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet, asayiş ve trafik tedbirlerini en üst düzeyde planladı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet, asayiş ve trafik tedbirlerini en üst düzeyde planladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yılbaşı dolayısıyla kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası ile pandemi sürecinde vatandaşların genel sağlığının korunmasının önem arz ettiği belirtildi.

Kent genelinde gerekli tedbirlerin alınacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince Kovid-19'a karşı alınan tedbirlere titizlikle uyulması, genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla ilimiz merkez ve ilçelerinde emniyet, asayiş ve trafik tedbirleri en üst düzeyde planlanmıştır. Halkımızın huzurunu ve güven ortamını bozacak davranışları ve şüpheli halleri, 112 Acil Çağrı Merkezi, diğer telefonlarımız ve e-mail adresimize bildirmenizi bekliyoruz. E-posta ihbarlarınızı 'kayseri155@egm.gov.tr', 'kayserikom@egm.gov.tr' ve 'kayseri.nsm@egm.gov.tr'ye iletebilirsiniz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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