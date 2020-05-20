Kayseri'de, 4 günlük kısıtlama sonrası yoğunluk
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Kayseri'de, 4 günlük kısıtlama sonrası yoğunluk

Kayseri'de, 4 günlük kısıtlama sonrası yoğunlukKAYSERİ'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu oluştu.

20.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:36

Kayseri'de, 4 günlük kısıtlama sonrası yoğunluk

KAYSERİ'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu oluştu.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik 16-19 Mayıs tarihlerinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 15 il arasında bulunan Kayseri'de, sabah saatlerinde cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu oluştu. Kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda oluşan yoğunluk üzerine polis ekipleri megafonla sık sık vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Vatandaşların PTT ve banka önlerinde de uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi.

Kayseri'de, 4 günlük kısıtlama sonrası yoğunluk

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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