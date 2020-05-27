Kayseri'de, 4 günlük kısıtlama sonrası hareketlilik KAYSERİ'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokakların bugün kalabalıklaştığı gözlendi.

KAYSERİ'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokakların bugün kalabalıklaştığı gözlendi.

Kentte, İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından halk sokağa çıktı. Maske taktığı görülen çoğu kişi, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı'ndaki yoğunluk üzerine polis ekipleri, megafonla sık sık sosyal mesafe konusunda uyarı yaptı.

Kaynak: DHA