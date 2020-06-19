Kayseri'de 4 ev karantinaya alındı
Kayseri'de 4 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
19.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:45
Kayseri'de 4 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Battalgazi Mahallesi Örentepe Sokak'ta 3 müstakil ev ve Marmara Sokak'ta da 1 apartman dairesinde 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.
Karar üzerine evlerin etrafında güvenlik önlemi alındı.
Vatandaşların ihtiyaçlarını ise karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.
Kaynak: AA