Kayseri'de 4 DEAŞ sanığına yeniden yargılandıkları davada hapis cezası verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de 4 DEAŞ sanığına yeniden yargılandıkları davada hapis cezası verildi

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de 4 DEAŞ sanığına yeniden yargılandıkları davada hapis cezası verildi

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada, örgütün sözde "göç ve lojistik komitesi" Türkiye sorumlusuyla irtibatlı oldukları iddiasıyla, yeniden yargılanan 4 yabancı uyruklu sanık, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişin hapis cezalarına çarptırıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü Deaş'a ilişkin davada, örgütün sözde "göç ve lojistik komitesi" Türkiye sorumlusuyla irtibatlı oldukları iddiasıyla, yeniden yargılanan 4 yabancı uyruklu sanık, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişin hapis cezalarına çarptırıldı.

İstinafın, 8 sanıktan 4'ü hakkında aynı avukat tarafından savunulması nedeniyle bozma ilamının ardından 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar R.E, M.Ş.M, A.A. ve M.A, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, önceki mütalaasını yineleyerek, 4 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan sanıklar, yeminli tercüman eşliğinde önceki savunmalarını tekrar etti. Örgüt üyesi olmadıklarını öne süren 4 sanık, beraatlarını ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Ukrayna uyruklu sanık R.E. ve Suriyeli M.Ş.M'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, Suriye uyruklu A.A. ve M.A'ya da aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, tahliyelerine hükmetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ'ın sözde "göç ve lojistik komitesi" Türkiye sorumlusu "Ebu Cafer" kod adlı zanlıyla irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 11 Ekim 2018'de farklı adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında Ebu Cafer'in kardeşleri ve akrabaları ile Ukrayna uyruklu R.E'nin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmış, zanlıların adreslerinde çok sayıda sahte pasaport, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Şüphelilerden R.E'nin, uluslararası terörizm suçundan arandığı, halen DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü, gizli haber leşme ağı üzerinden örgüt mensuplarına talimat verdiği, ölen DEAŞ üyelerinin eşlerini kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye getirdiği belirlenmişti.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Mayıs 2019'da görülen karar duruşmasında heyet, sanıklar R.E. ve M.Ş.M'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, Rusya uyruklu E.R. ile Suriyeli S.Ş.M, A.A, M.A. ve M.M.A'ya 6 yıl 3'er hapis cezası vererek, tutukluluklarının devamına, sanık M.R.İ'nin ise beraatına hükmetmişti.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
Bahçeli'den ABD'ye 'Ülkü Ocakları' tepkisi: Lanetliyoruz

Bahçeli'den ABD'ye "Ülkü Ocakları" tepkisi: Lanetliyoruz

 Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ersoy Joe Biden Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Şafak Sezer Ahmet Davutoğlu Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Mehmet Topal Lionel Messi Alex Teixeira Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Mehmet Kasapoğlu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Cengiz Ergün Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri'de 4 DEAŞ sanığına yeniden yargılandıkları davada hapis cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 19:47:38. #1.17#