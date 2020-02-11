Kayseri'de 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı
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Kayseri'de 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirlenen yabancı uyruklu 4 şahıs gözaltına alındı.

11.02.2020 09:07 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:07
Kayseri'de 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı

'de DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirlenen yabancı uyruklu 4 şahıs gözaltına alındı.


Kayseri İl Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, sabah saatlerinde Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şahıslara yapılan eş zamanlı operasyon ile 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.


Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, yapılan ev aramalarında bulunan dijital materyallere de el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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