KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Haberler
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KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde gece 02.28'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ev ve ahırlara verdiği hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

KAYSERİ (DHA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde gece 02.28'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ev ve ahırlara verdiği hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesinde deprem nedeniyle müstakil evlerin girişleri ve odalarında çatlaklar meydana geldi. Ahırların ise bazı bölümleri yıkıldı. Yaşanan olaylarda yaralanan olmazken, maddi hasarlar yaşandı. Evinin duvarlarında deprem sonrası çatlaklar oluşan Bahri Varol, Gece aniden deprem oldu. Ev sallanıyordu. Dışarı çıktık. Evimizde çatlaklar meydana geldi dedi.

Öte yandan yaşanan deprem, bazı işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde deprem sonrası yiyecek ve içeceklerin devrildiği görüldü. Bir tespih dükkanında da çalışan 2 kişinin depreme yakalandığı görüldü.

KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

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Sarıoğlan, Kayseri, Palas, Güncel, Haber

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