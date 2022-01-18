Son dakika haberi | KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; 'ŞU ANA KADAR ÖLÜ VE YARALIMIZ BULUNMAMAKTADIR' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; 'ŞU ANA KADAR ÖLÜ VE YARALIMIZ BULUNMAMAKTADIR'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem ile ilgili konuşan AFAD İl Müdürü Osman Atsız, ilçedeki evlerde çeşitli büyüklüklerde çatlaklar olduğunu belirterek Sabah saatlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri gelerek, hasar...

KAYSERİ (DHA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem ile ilgili konuşan AFAD İl Müdürü Osman Atsız, ilçedeki evlerde çeşitli büyüklüklerde çatlaklar olduğunu belirterek Sabah saatlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri gelerek, hasar tespitinde bulunacak. Şu anda sahada AFAD'ımıza ait 4 ekip, yine AFAD Başkanlığımız tarafından görevlendirilen Nevşehir, Aksaray ve Ankara'dan 4 ekip, Kayseri'mize gelmiş durumdadır. Yine itfaiye ve jandarma ekipleri sahadalar. Şu ana kadar ölü ve yaralımız bulunmamaktadır. Çalışmalarımıza sabah devam edeceğiz dedi.

Bünyan Devlet Hastanesi'ne iki kişinin panik yaşadığı için kaldırıldığını belirten Atsız, durumlarının iyi olduğunu ve olumsuzluk yaşanmadığını kaydetti.

Son dakika haberi | KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; 'ŞU ANA KADAR ÖLÜ VE YARALIMIZ BULUNMAMAKTADIR'

Son dakika haberi | KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; 'ŞU ANA KADAR ÖLÜ VE YARALIMIZ BULUNMAMAKTADIR'

Son dakika haberi | KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; 'ŞU ANA KADAR ÖLÜ VE YARALIMIZ BULUNMAMAKTADIR'

Son dakika haberi | KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; 'ŞU ANA KADAR ÖLÜ VE YARALIMIZ BULUNMAMAKTADIR'

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Ege Denizi beşik gibi! Yanı başımızda 2 saat içinde 5 deprem meydana geldi

Ege Denizi beşik gibi! Yanı başımızda 2 saat içinde 5 deprem meydana geldi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sarıoğlan, Kayseri, AFAD, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title