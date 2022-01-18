KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM-2

'SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTE'AFAD'tan yapılan açıklamanın devamında, herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Kayseri. Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.