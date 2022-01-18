KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM-2 - Haberler
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KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM-2

KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM-2
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

'SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTE'AFAD'tan yapılan açıklamanın devamında, herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Kayseri. Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

KAYSERİ (DHA) - 'SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTE'

Afad'tan yapılan açıklamanın devamında, herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Kayseri. Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


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Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

Sarıoğlan, Kayseri, AFAD, Güncel, Haber

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