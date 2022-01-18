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Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de Richter ölçeğine 4.9 büyüklüğüande deprem meydana geldi.

KAYSERİ'de Richter ölçeğine 4.9 büyüklüğüande deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 02.28'de merkez üssü Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 20.44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Hava sıcaklığının eksi 7 derece olarak ölçüldüğü Kayseri'de depreme uyurken yakalanan birçok vatandaş endişe içerisinde dışarıya çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Valilik ve belediye ekiplerinin merkez ve ilçelerde hasar meydana gelip gelmediği konusunda çalışmalar başlattığı öğrenildi.Depremle ilgili AFAD'tan yapılan ilk açıklamada ise "Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 02.28'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.


- Ankara
Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem

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