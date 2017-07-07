Kayseri'de 39 Fetö/pdy Şüphelisi Hakim Karşısında (2)
36 KİŞİ TUTUKLANDIKayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 39 kişiden 36'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
36 KİŞİ TUTUKLANDI
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 39 kişiden 36'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.