Kayseri'de 39 Fetö/pdy Şüphelisi Hakim Karşısında (2)

Kayseri'de 39 Fetö/pdy Şüphelisi Hakim Karşısında (2)

36 KİŞİ TUTUKLANDIKayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 39 kişiden 36'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kayseri'de 39 Fetö/pdy Şüphelisi Hakim Karşısında (2)

36 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 39 kişiden 36'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.