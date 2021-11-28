Kayseri'de 38 bin 350 liralık sahte banknot ele geçirildi - Haberler
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Kayseri'de 38 bin 350 liralık sahte banknot ele geçirildi

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de 38 bin 350 liralık sahte banknot ele geçirildi

Kayseri'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 38 bin 350 liralık sahte banknot ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 38 bin 350 liralık sahte banknot ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Melikgazi ilçesinde bir evde yaptıkları aramada 767 adet 50 liralık sahte banknot buldu, bir zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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