Kayseri'de 38 bin 350 liralık sahte banknot ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 38 bin 350 liralık sahte banknot ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Melikgazi ilçesinde bir evde yaptıkları aramada 767 adet 50 liralık sahte banknot buldu, bir zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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