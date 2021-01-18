Kayseri'de 360 litre kaçak içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kayseri'de 360 litre kaçak içki ele geçirildi

18.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:54
Kayseri'de 360 litre kaçak içki ele geçirildi

Kayseri'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 360 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 360 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Talas ilçesi Mengücek ve Kiçiköy mahallelerinde H.A'ya ait evlerde kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 360 litre kaçak içki ile 10 gram metamfetamin buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Donald Trump Fahrettin Koca
Magazin Ozan Doğulu Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Emre Taşdemir Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de 360 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 10:54:29. #1.15#
title