Kayseri'de 360 bin makaron ele geçirildi
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Kayseri'de 360 bin makaron ele geçirildi

16.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:06
Kayseri'de 360 bin makaron ele geçirildi

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 360 bin makaron ele geçirildi, yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 360 bin makaron ele geçirildi, yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesindeki bir ikamette, tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, belirlenen eve düzenlenen operasyonda, 290 bin boş, 70 bin tütünle doldurulmuş makaron ile 17 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 2 terazi, 4 bin 600 boş sigara paketi ve paketlemede kullanılan 10 kilogram şeffaf poşet ele geçirildi.

Jandarma olayla ilgili Suriye uyruklu T.E'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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