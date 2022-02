Kayseri'de 355 çocuk koruyucu aileye emanet

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, Kayseri'de koruma ve bakım altındaki 355 çocuğun koruyucu aileye verildiğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, "Koruyucu ailelerimiz bizim yüz akımız. Kayseri'de biz yıllardan beri Türkiye 4.'sü olarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Koruyucu ailelik, koruma ve bakım altında olan çocuklarımızın aile yuvasında barınma ihtiyaçlarının, onların bütün sosyal ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla belirli kriterleri sağlayan ailelere biz çocuklarımızı emanet ediyoruz ama üzerlerinden hiçbir zaman devlet olarak ellerimizi çekmiyoruz. Bütün ihtiyaçlarını karşılamakla beraber onların pedagojik anlamda gelişimlerini sağlayacak eğitim desteği, danışmanlık hizmeti ve sağlık desteğini de biz il müdürlüğü olarak kendilerine veriyoruz. 25-65 yaş arası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ikameti Türkiye'de olan, en az ilkokul mezunu ve düzenli bir gelire sahip olan vatandaşlarımız bize koruyucu aile olmak üzere başvuruyorlar. Daha sonra ciddi bir araştırma ve inceleme süreci başlıyor. Burada biz koruyucu aile olmak isteyen vatandaşların hem aile yakınlarını hem komşuluk ilişkilerini inceliyoruz. Koruyucu aileye vereceğimiz çocuğun o aileye aidiyeti noktasındaki tepkiyi de ölçüyoruz. Bu süre zarfında çocuğumuzu verdiğimiz ailenin akrabalarından çocuğumuza olumlu veya olumsuz tepki nasıl gelebileceğini de ölçüyoruz. Daha sonra önce izinli veriyoruz ve geri dönüşü çocuk ve aile nezdinde güzel olursa çocuğumuzu koruyucu ailenin yanına emanet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Özdemir, "2021 yılında 96 çocuğumuzu koruyucu ailemizin yanına yerleştirdik. Toplamda da 355 çocuğumuz 300 ailemizin yanında bulunmaktadır. Biz Türkiye'de 4. sıradayız. Koruyucu aileye verdiğimiz çocuğu ilk yıl her ay düzenli olarak takip ederiz. Bu bizim kriterimizdir. Her ay içerisinde de hem eğitim gördüğü kuruma ve aile ziyaretlerini düzenli bir şekilde gerçekleştiririz. Çocuğu verdikten sonra devlet olarak kesinlikle ailemizin yanından ayrılmıyoruz. Her türlü imkanı da onlara sunmuş oluyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel