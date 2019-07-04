Kayseri'de 330 kişilik hac kafilesi yola çıktı

Kayseri'de, 330 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kayseri'de hac görevini yerine getirmek için uçakla Suudi Arabistan'a gidecek olan 330 kişilik ilk kafile, dün akşam Erkilet havalimanına geldi. Hacı adayları aileleriyle birlikte havalimanı önünde hatıra fotoğrafı çektirerek, birbirleriyle helalleşti. 11 yıldır hacca gitmek için bekleyen İsmail (63) ve Döndü Erciyes (62) çifti, çok mutlu olduklarını ifade ederek, 11 yıldır hacca gitmek için bekliyoruz. Allah'ım bizlere yardım etti. Bu sene eşimle beraber hac görevimizi yerine getirmek için gidiyoruz. İnşallah sağ salim gidip geleceğiz. Çok mutlu olduğumuzu söylemeliyim. Allah gitmek isteyen herkese nasip etsin dedi.

Kutsal topraklara yolculuk heyecanı yaşayan Ahmet Balta (47) ise, 9 yıldır hacca gitmek için bekliyorum. Gideceğim için çok heyecanlıyım. Herkese nasip olmasını diliyorum. Gitmek için çok kez denedik. Cenab-ı Allah da bizleri yanına çağırdı diye konuştu. Eşiyle beraber 9 yıl önceye hac için kuraya yazıldıklarını ve bir çok kez umreye gittiğini anlatan Hamit Toklucu da (49), En son 2009 yılında yazılmıştım. Ben umreye de çok kez gittim. Şimdi insan hacca gideceği için daha heyecanlı oluyor. Allah çıkmayanlara da nasip etsin şeklinde konuştu. Hacı adayları, saat 00.15'te kalkan uçakla dualarla Kayseri'den Medine'ye uğurlandı.

Kaynak: DHA