Kayseri'de 33 yıllık hemşire Kovid-19'a yenik düştü
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Kayseri'de 33 yıllık hemşire Kovid-19'a yenik düştü

11.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:45
Kayseri'de 33 yıllık hemşire Kovid-19'a yenik düştü

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hemşire hayatını kaybetti.

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hemşire hayatını kaybetti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri Devlet Hastanesinde görev yapan 33 yıllık hemşire Neşe Dalgıç'ın (50) Kovid-19'a yenik düştüğünü bildirdi.

Dalgıç'ın uzun süredir tedavi gördüğünü belirten Benli şunları kaydetti:

"33 yıllık çalışma hayatında insanların sağlığı için özveriyle hizmet veren, uzun süredir Kovid-19 tedavisi devam ederken bile sürekli tedbirlere uyulması için uyarılarda bulunan, Kayseri Devlet Hastanesi personellerimizden hemşire Neşe Dalgıç'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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