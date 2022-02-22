Kayseri'de 33 bin dolu makaron ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekiplerince 33 bin 400 dolu makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Melikgazi ilçesindeki 6 adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 150 kilogram kıyılmış tütün, 33 bin 400 kaçak tütün dolu makaron ve 1800 bandrol ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alındı.