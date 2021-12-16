Kayseri'de 32 olayın faili oldukları iddiasıyla 4 şüphelisi yakalandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de 32 olayın faili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 32 olayın faili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ile Yahyalı ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçelerde 32 hırsızlık, kişi ve mala zarar verme, kasten yangın çıkarma olayının şüphelileri A.K, M.K, M.Ç. ve M.A'yı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. ve M.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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