Kayseri'de 32 daireli bina karantinaya alındı
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Kayseri'de 32 daireli bina karantinaya alındı

Kayseri'de 32 daireli apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kayseri'de 32 daireli bina karantinaya alındı
11.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:03

Kayseri'de 32 daireli apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişinin, merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Osman Gazi Mahallesi'nde oturduğu 8 katlı apartmanda 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Ekipler, karar üzerine 32 dairenin bulunduğu bina çevresinde önlem aldı.

Apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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