31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de hakkında 4 ayrı suçtan kesinleşmiş 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 4 ayrı suçtan kesinleşmiş 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan yargılandığı davalarda hakkında verilen hapis cezaları kesinleşen firari hükümlü D.K'ye yönelik operasyon düzenledi.

Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle'deki bir adrese yapılan operasyonda 4 ayrı suçtan toplam 31 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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Kayseri'de hakkında 4 ayrı suçtan kesinleşmiş 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

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