Kayseri'de 300 bin TL'lik hırsızlığa 8 gözaltı - Haberler
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Kayseri'de 300 bin TL'lik hırsızlığa 8 gözaltı

Kayseri'de 300 bin TL'lik hırsızlığa 8 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, 300 bin TL değerinde ziynet eşyası, çeşitli elektronik ve iş yeri malzemesi hırsızlığı yaptığı belirlenen 8 kişi, gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, 300 bin TL değerinde ziynet eşyası, çeşitli elektronik ve iş yeri malzemesi hırsızlığı yaptığı belirlenen 8 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde 300 bin TL değerinde ziynet eşyası, çeşitli elektronik ve iş yeri malzemesi hırsızlığı yaptığı belirlenen F.Ö. (37), Y.B. (22), S.D. (29), T.Ç. (32), F.Ç. (50), Ö.P. (1), M.S. (31) ve S.A.'nın (28) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Sabah saatlerinde 80 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda, şüpheliler yakalandı. Evdeki aramalarda da çalıntı eşyalara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.


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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Güncel, Haber

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