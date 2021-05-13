Kayseri'de 30 yıldır kullanılmayan araziler tarıma kazandırılacak
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Kayseri'de 30 yıldır kullanılmayan araziler tarıma kazandırılacak

Kayseri'de 30 yıldır kullanılmayan araziler tarıma kazandırılacak
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Yeşilhisar ilçesinde 30 yıldır kullanılmayan bin dekar arazinin tarıma kazandırılacağı bildirdi.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Yeşilhisar ilçesinde 30 yıldır kullanılmayan bin dekar arazinin tarıma kazandırılacağı bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, "Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması Projesi" kapsamında, Yeşilhisar'da çeşitli nedenlerle ekilemeyen, etkin ve verimli kullanılmayan, tarımsal üretimde kullanılmayıp yaklaşık 30 yıldır boş bırakılan, sonrasında proje ile tarıma kazandırılan bin 713 dekar alanda incelemede bulunduğunu belirtti.

Kayseri'de 2 bin dekarın üzerinde alanın geçmişte kullanılıp artık kullanılmadığının tespit edildiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bu alanlardan en büyüğünün Yeşilhisar ilçemizde olduğunu belirledik. Bu saha bin 173 dekarlık bir alandan oluşmakta ve 173 dekarı drenaj kanalı olması nedeniyle kullanılamaz vaziyettedir. Geriye kalan bin dekarlık alanda ise üreticimiz ekim dönemi başında arazinin ne getireceğini çok da bilemediği için bir kısmına çavdar, bir kısmına buğday ve ayçiçeği ekmiştir. Atıl olduğu varsayılan arazilerin tamamı gözden geçirilip kullanılabilir durumda olanların tamamını üreticilerimizin emrine sunmaya çalışacağız. 2021 yılı üretim sezonunda bu sahalarda anıza direkt ekim yöntemi ile ekim yapmayı planlıyoruz. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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