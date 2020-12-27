Kayseri'de 30 yıl sonra kış mevsiminde en sıcak günler yaşanıyor
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Kayseri'de 30 yıl sonra kış mevsiminde en sıcak günler yaşanıyor

27.12.2020 13:38 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:42
Kayseri'de 30 yıl sonra kış mevsiminde en sıcak günler yaşanıyor

Yüksek basınç merkezinin etkisi altında bulunan Kayseri'de 30 yıl sonra kış mevsiminde en sıcak günler yaşanıyor.

Yüksek basınç merkezinin etkisi altında bulunan Kayseri'de 30 yıl sonra kış mevsiminde en sıcak günler yaşanıyor.

Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü'nün yayınladığı verilere göre, Yüksek Basınç Merkezi'nin etkisi altında bulunan Kayseri'de en en sıcak günler yaşanıyor.

Bir haftalık hava tahmin raporunu yayınlayan Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Kayseri'de Aralık ayında en yüksek sıcaklık 1990 yılında 21 derece olarak ölçüldü. Yayınlanan bir haftalık hava tahmini raporunda ise en yüksek sıcaklığın 14 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Hafta boyunca Kayseri genelinde puslu ve sisli havanın etkili olması beklenirken, en düşük sıcaklık ise eksi 4 derece olarak tahmin edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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