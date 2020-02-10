Kayseri'de 30 mahalle yolu ulaşıma kapandı
Kayseri'de etkili olan kar yağışının ardından 30 mahalle yolu kapandı.
10.02.2020 09:59 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:59
Kayseri'de etkili olan kar yağışının ardından 30 mahalle yolu kapandı.
Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ile beraber Develi, Tomarza, Sarız, Pınarbaşı ve Kocasinan ilçelerine bağlı 30 mahalle yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin kapana mahalle yollarını açmak için çalışmaları sürüyor. - KAYSERİ
Kaynak: İHA