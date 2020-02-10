Kayseri'de 30 mahalle yolu ulaşıma kapandı
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Kayseri'de 30 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Kayseri'de etkili olan kar yağışının ardından 30 mahalle yolu kapandı.

10.02.2020 09:59 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:59
Kayseri'de 30 mahalle yolu ulaşıma kapandı

'de etkili olan kar yağışının ardından 30 mahalle yolu kapandı.


Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ile beraber , , Sarız, Pınarbaşı ve Kocasinan ilçelerine bağlı 30 mahalle yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin kapana mahalle yollarını açmak için çalışmaları sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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