Kayseri'de "30 Ağustos Zafer Türküleri" konseri
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Kayseri'de "30 Ağustos Zafer Türküleri" konseri

Kayseri'de '30 Ağustos Zafer Türküleri' konseri
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Kültür Sanat

Kayseri'de Hak-İş Konfederasyonu tarafından "30 Ağustos Zafer Türküleri" konseri düzenlendi.

Kayseri'de Hak-İş Konfederasyonu tarafından "30 Ağustos Zafer Türküleri" konseri düzenlendi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konserde konuşan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, millet olarak tarihin farklı dönemlerinde binlerce zaferin elde edildiğini söyledi.

Kazanılan bu zaferlerin önemini anlatan Çelik, vatan için şehit ve gazi olanları unutmayacaklarını ifade etti.

Anadolu'nun Sesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından türkülerin seslendirildiği konsere çok sayıda şehit ailesi ve gazi katıldı.

Kayseri'de '30 Ağustos Zafer Türküleri' konseri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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