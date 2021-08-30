Kayseri'de "30 Ağustos Zafer Bayramı Bisiklet Turu" etkinliği yapıldı
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Kayseri'de "30 Ağustos Zafer Bayramı Bisiklet Turu" etkinliği yapıldı

Kayseri'de '30 Ağustos Zafer Bayramı Bisiklet Turu' etkinliği yapıldı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Spor

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından "Zafere Pedallıyoruz" sloganıyla düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Bisiklet Turu'na yaklaşık 1200 kişi katıldı.

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından "Zafere Pedallıyoruz" sloganıyla düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Bisiklet Turu'na yaklaşık 1200 kişi katıldı.

Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak amacıyla "Zafere Pedallıyoruz" sloganıyla bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Yaklaşık 1200 kişinin 10 kilometrelik parkurda bisiklet kullandığını belirten Somtaş, Kadir Has Şehir Stadı Güney Otoparkı'ndan başlayan etkinliğin, Cumhuriyet Meydanı Kurşunlu Otoparkı'nda sona erdiğini ifade etti.

Somtaş, bisikletlerin Türk bayraklarıyla donatıldığını, kırmızı-beyaz ışıklarla da bisiklet farkındalığı oluşturarak bayramı kutladıklarını kaydetti.

Bisiklet süren yaklaşık 1200 kişi, etkinlikte renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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Kayseri'de "30 Ağustos Zafer Bayramı Bisiklet Turu" etkinliği yapıldı - Haberler Spor
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