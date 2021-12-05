Kayseri'de 3 yıllık kazılarda 7,5 milyon yıllık bine yakın fosil bulundu

KAYSERİ (DHA) - ANKARA Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Kayseri'de 7,5 milyon yıl öncesine ait fosillerin bulunması için bu yılki çalışmalarının sona erdiğini belirterek, "İlk günden bugüne kadar 7,5 milyon yıl öncesine tarihlendirilen bine yakın fosil bulundu. Kayseri'de farklı türde fosiller çıkmasını bekliyoruz. Bulunan fosiller örnekleri ile kıyaslandığında daha büyük ve daha iyi korunmuş" dedi.

Kayseri'de çoban Murat Adıyaman, 2017'de Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatırken kemik parçası buldu. Alınan numuneler üzerinde yapılan incelemede, kemik parçalarının 6 ile 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi. 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın desteği ile kazı çalışması başlatıldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu'nun öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında ilk olarak fil, üç toynaklı at, bovidae ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu. Bu yılki kazı çalışmaları ise, eski Hırka Mahallesi çevresinde yapıldı. Yamula baraj sularının çekilmesi ile eski yerleşim yerinde gergedan, fil, yırtıcılar başta olmak üzere birçok türe ait fosil bulundu.