KAYSERİ-Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu
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KAYSERİ-Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu

23.03.2021 10:56 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:31

Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulunduKAYSERİ'de belediyenin desteğiyle 3 yıldır yapılan çalışmalarla gün yüzünü çıkarılan 7,5-8 milyon yıllık fil, üç toynaklı at, gergedan, bovidae, kaplumbağa, zürafa ve boş boynuzlu canlılara ait fosiller, Bilim Merkezi'nde temizlenip...

Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu

KAYSERİ'de belediyenin desteğiyle 3 yıldır yapılan çalışmalarla gün yüzünü çıkarılan 7,5-8 milyon yıllık fil, üç toynaklı at, gergedan, bovidae, kaplumbağa, zürafa ve boş boynuzlu canlılara ait fosiller, Bilim Merkezi'nde temizlenip sergilenmeye hazırlanıyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, 3 yılda bine yakın fosil bulduklarını söyleyerek, "Kayseri'de 8 milyon yıl öncesi ortamını günümüz Afrika'sına benzer tropikal ve yarı tropikal olarak söylemek mümkün" dedi.

Kayseri'de çoban Murat Adıyaman, 2017 Eylül ayında Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatırken kemik parçası buldu. Alınan numuneler üzerinde yapılan incelemede, kemik parçalarının 6 ile 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edildi. Bunun üzerine 2018 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın desteği ile kazı çalışması başlatıldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu'nun öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında ilk olarak fil, üç toynaklı at, bovidae ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu. Kazı çalışmaları daha sonra Barsama bölgesinde de devam etti. 3 yıldır yapılan çalışmalarda bine yakın fosil bulundu. Alçı ceket yöntemi ile toprak altından çıkarılarak Bilim Merkezine getirilip temizlenen fosiller temizlenip sergilenmeye hazırlanıyor.

'BİNE YAKIN FOSİL TOPRAKTAN ÇIKARILDI'

Prof. Dr. Başoğlu, kazı çalışmalarının 3 yıldır devam ettiğini söyleyerek, "Bugüne kadar 5 farklı fil türüne ait fosiller ele geçirildi. Ele geçirilen fosil türleri fil, üç toynaklı at, gergedan, bovidae, kaplumbağa, zürafa ve boş boynuzlu canlılara aittir. Yaklaşık bine yakın fosil topraktan çıkarıldı. Kayseri'de yaptığımız kazı çalışmalarının çok uzun süreceğini söylemek mümkün. Zaten arkeolojik ve antropolojik kazılar çok uzun sürer. 50 yıl süren kazı olduğunu biliyorum. Hem hava şartları hem de çalıştığımız yöntem ve teknik hızlıca yapılmaya müsaade etmez. Kayseri'de fosillerin ele geçtiği ortam 7,5-8 milyon yıl öncesine tarihlenmiştir. Kayseri'de 8 milyon yıl öncesi ortamını günümüz Afrika'sına benzer tropikal ve yarı tropikal olarak söylemek mümkün" dedi.

KAYSERİ-Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu
KAYSERİ-Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu
KAYSERİ-Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu
KAYSERİ-Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu
KAYSERİ-Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu
KAYSERİ-Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu
KAYSERİ-Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu
KAYSERİ-Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu
KAYSERİ-Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu
KAYSERİ-Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu
KAYSERİ-Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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