Kayseri'de 3 yaşındaki oğluna sigara ve hap içirdiği iddia edilen kadın gözaltına alındı
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Kayseri'de 3 yaşındaki oğluna sigara ve hap içirdiği iddia edilen kadın gözaltına alındı

Kayseri'de 3 yaşındaki oğluna sigara ve hap içirdiği iddia edilen kadın gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'de 3 yaşındaki çocuğuna sigara ve hap içirdiği iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Kayseri'de 3 yaşındaki çocuğuna sigara ve hap içirdiği iddia edilen kadın gözaltına alındı.

İngiltere'de yaşayan T.Ö. polisi arayarak, imam nikahlı eşi Ö.Ö'nün oğullarına sigara ve ilaç içirdiği ihbarında bulundu.

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşadığı tespit edilen kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ö.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi. Çocuk ise devlet korumasına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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