Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'in öldürülmesi davasında anne hakkındaki beraat kararına itiraz edildi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, birlikte yaşadığı kişi ile 3 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan anne hakkında verilen beraat kararına, müşteki avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından itirazda bulunuldu.