Kayseri'de yaklaşık 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi - Haberler

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Kayseri'de yaklaşık 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

AA - Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de yaklaşık 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri'de yaklaşık 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaklaşık 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pınarbaşı ilçesinde bir araçta arama yapıldı.

Araçta bulunan 3 ton 450 kilogram kaçak tütüne el konuldu. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de yaklaşık 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

AA / Murat Asil - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kayseri, Tütün, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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