3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
AA - Güncel
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, G.P'nin batı illerinden Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelinin bulunduğu yolcu otobüsünü durduran ekipler, G.P'nin çantasında 3 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.