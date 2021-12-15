3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AA - Haberler | Güncel

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlının ikametine düzenlenen operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli B.A'yı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alan ekipler, 2 kişi hakkında ise adli işlem başlattı.

3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AA - Son Dakika Haberleri

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