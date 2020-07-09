Kayseri'de 3 katlı bina karantinaya alındı Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 katlı binada karantina uygulaması başlatıldı.

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 katlı binada karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde 12 daireli bir binada yaşan Suriye uyruklu bir kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Hastaya uygulanan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 10 ailenin yaşadığı bina karantinaya alındı.

Kaynak: AA