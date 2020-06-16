Kayseri'de 3 katlı bina karantinaya alındı
Kayseri'de 3 katlı apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
16.06.2020 19:30 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:54
Kayseri'de 3 katlı apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişinin, merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde oturduğu 3 katlı apartmanda 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.
Karar üzerine bina çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını ise karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.
Kaynak: AA