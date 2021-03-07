Kayseri'de 3 katlı apartmanın bodrum katında çıkan hasara neden oldu
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Kayseri'de 3 katlı apartmanın bodrum katında çıkan hasara neden oldu

07.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:46
Kayseri'de 3 katlı apartmanın bodrum katında çıkan hasara neden oldu

Kayseri'de 3 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kayseri'de 3 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Server Sokak'ta bulunan apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

Kullanılmayan dairede çıkan yangında çok sayıda eşya alev aldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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