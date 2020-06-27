Kayseri'de 3 katlı apartman karantinaya alındı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
27.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:07
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hürriyet Mahallesi Manolya Sokak üzerinde Suriye uyruklu ailelerin yaşadığı 3 katlı apartmanda 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.
Karar üzerine apartmanın girişine güvenlik şeridi çekilirken, bekçiler nöbet tutmaya başladı.
Vatandaşların ihtiyaçlarını karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.
Kaynak: AA