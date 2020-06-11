Kayseri'de, 3 katlı apartman karantinaya alındı
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Kayseri'de, 3 katlı apartman karantinaya alındı

KAYSERİ'de, 3 katlı apartman, binada yaşayan Suriye uyruklu 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Kayseri'de, 3 katlı apartman karantinaya alındı
11.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:59

KAYSERİ'de, 3 katlı apartman, binada yaşayan Suriye uyruklu 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Kocasinan Sahabiye Mahallesi Fevzi Fevzioğlu Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanda yaşayan Suriye uyruklu 2 kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs testleri pozitif çıkan ikili, tedaviye alındı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından 30 kişinin yaşadığı apartman, 14 gün süreyle karantinaya alındı.Polis, bina girişini güvenlik şeridi ile giriş-çıkışları kapattı. Sağlık ekipleri de binada yaşayanlardan numune aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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