Kayseri'de 3 katlı apartman karantinaya alındı
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Kayseri'de 3 katlı apartman karantinaya alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir apartman korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kayseri'de 3 katlı apartman karantinaya alındı
27.05.2020 01:49 | Son Güncelleme: 27.05.2020 01:52

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir apartman korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda yaşayan 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. 9 dairenin bulunduğu apartman, tedbir amaçlı karantinaya alındı. Apartmanın girişine de polis şeridi çekildi.

Polis ekipleri de, apartman önünde güvenlik önlemi aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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