Kayseri'de 3 katlı apartman, karantinaya alındı KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin oturduğu 3 katlı apartman, 14 gün karantinaya alındı.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin oturduğu 3 katlı apartman, 14 gün karantinaya alındı.

Seydali Mahallesi Ahçılı Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda oturan Bünyamin Köylüoğlu'nun 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Köylüoğlu, hastanede tedaviye alınırken, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu da hastanın evinin bulunduğu apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi. Polis ekipleri, binanın dış kapısına şerit çekerek, giriş ve çıkışı 14 gün süreyle kapatırken, çevrede de önlem aldı.

Kaynak: DHA